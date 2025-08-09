Парашютный прыжок с Эйфелевой башни шокировал парижских полицейских
Фото: [pxhere.com]
В Париже сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые взобрались на Эйфелеву башню, один из которых совершил оттуда прыжок с парашютом. Об инциденте со ссылкой на источники сообщает газета Journal du Dimanche.
По словам источника полиции, всех троих поместили под стражу.
Представитель компании по эксплуатации Эйфелевой башни намерен подать претензию в связи с данным инцидентом, говорится в статье.
