Парашютный прыжок с Эйфелевой башни шокировал парижских полицейских

В Париже сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые взобрались на Эйфелеву башню, один из которых совершил оттуда прыжок с парашютом. Об инциденте со ссылкой на источники сообщает газета Journal du Dimanche.

По словам источника полиции, всех троих поместили под стражу.

Представитель компании по эксплуатации Эйфелевой башни намерен подать претензию в связи с данным инцидентом, говорится в статье.

