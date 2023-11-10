Параскева Пятница: о чем молятся женщины 10 ноября

Православные верующие 10 ноября вспоминают одну из самых почитаемых святых великомучениц Параскеву, которая мужественно приняла страшную смерть за веру в Христа. В народе день называют Параскевой Пятницей.

Святую Параскеву вспоминают не только 10 ноября, но еще и 12 пятниц в году. Она считается «бабьей заступницей», поэтому ей традиционно возносят молитвы женщины.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, о чем попросить святую незамужним девушкам. По ее словам, Параскеву просят о хорошем женихе и крепком браке.

«В этот день запрещено безудержное веселье. В старину говорили, что те, кто в этот день смеются, потом будут плакать. Женщинам запрещалось рукодельничать и работать на кухне — можно взять выходной и отдохнуть от домашних дел», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на Параскеву Пятницу принято держать пост, поэтому все скоромное под запретом, продолжила ясновидящая.

«Как и во время любого другого православного праздника, в день святой Параскевы важно избегать греховных поступков. Это включает в себя ложь, клевету, кражу, а также любые другие нравственно недопустимые действия», — добавила Мишина.

Как бы ни хотелось сделать уборку в пятницу, лучше перенести ее на другой день. Считалось, что святая Параскева может разгневаться.

«Сходите в церковь, поставьте свечку и помолитесь святой о скорой встрече со своим суженым, о мире и благополучии в семье, о счастливой жизни детей», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая подготовила гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября.