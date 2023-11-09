Параспортсмен из Химок одержал победу в Кубке России по фехтованию

Химкинский параспортсмен, воспитанник спортивной школы «Химки» Николай Лукьянов одержал победу во Всероссийском турнире в поединках на рапирах. В соревнованиях принимали участие фехтовальщики с поражением опорно-двигательного аппарата, они прошли в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой.

Спортсмен из подмосковных Химок также выиграл бронзовую медаль в состязаниях на шпагах.

«Соревнования прошли на отличном, высоком уровне. Сейчас готовимся и будем бороться за победу на следующих соревнованиях. Это международный турнир, который состоится в мае, и чемпионат России, запланированный на июнь», — рассказала тренер спортсмена, директор Ассоциации паралимпийского фехтования Елена Гришина.

В рамках турнира было разыграно 23 комплекта наград, 16 из них — в личном первенстве. Отметим, что Лукьянов уже занимал первые места в российских и международных соревнованиях. Так, например, в 2019 году спортсмен во второй раз завоевал титул чемпиона мира.