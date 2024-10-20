Парень расстрелял из пневмата 16-летнюю школьницу в Подмосковье во время ссоры

Как сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области, инцидент со стрельбой произошел в подмосковном Дмитрове. Там молодой человек не справился со своими эмоциями в момент ссоры с парнем во время ссоры с 16-летней девушкой и выстрелил в подростка из пневматического пистолета.

Сообщается, что все произошло в минувшую пятницу, 18 октября, на улице Дорожная поселка совхоз Останкино. В результате стрельбы несовершеннолетняя получила несколько ранений и была экстренно госпитализирована. Стрелок был задержан полицейскими и доставлен в отдел для разбирательства.

«Сотрудниками полиции юноша был установлен и доставлен в территориальный отдел. Изъят пневматический пистолет», — говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, парень ранее неоднократно угрожал девушке. В отношении юноши возбуждено уголовное производство за угрозу убийством.

Ранее сообщалось, что в Одинцово разыскивают неизвестного злоумышленника, который ранил из огнестрельного оружия местного жителя. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования на контроле городской прокуратуры.