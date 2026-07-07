Парикмахер на велике: как москвич едет до Владивостока, стрижет за еду и ночует на остановках

34-летний Денис Игнатов, металлург по образованию, а ныне барбер из Москвы, 1 мая отправился в одиночное велопутешествие длиной 9200 километров до Владивостока. На 47-й день он добрался до Красноярска, ночуя в палатке, готовя на автобусных остановках и по пути подстригая всех желающих в обмен на воду, еду и ночлег, передает KRSK.KP.RU .

Тяга к авантюрам проснулась еще в 16 лет, а первое мотоциклетное путешествие состоялось в 2018 году. Потом были Крым, Золотое кольцо, Алтай и Монголия — но велосипед, по его словам, выбрал в первую очередь из финансовых соображений: месяц на мотоцикле до Владивостока обходится примерно в ₽300 тыс., а три месяца на велосипеде — менее ₽200 тыс. Все снаряжение весит 31 килограмм, сам велосипед — 11.

Первые недели дались тяжело: холодные ночевки, мерзнущие руки и мысли все бросить.

«Первые 10 дней организм и мозг борются: „Зачем я это делаю? Зачем мне это надо?“ А затем уже привыкаю и начинаю получать удовольствие. Единственное, чего не могу принять — собирать по утрам палатку», — поделился Денис.

В день удается проезжать в среднем 120 километров. Случаются проколы колес, ветер сдувает с трассы, а фуры отбрасывают на обочину. Зато добрых людей на маршруте — большинство: в Башкирии фанаты накормили, в баню пригласили и снарядили продуктами в дорогу. В Тюмени и Кемерово его уже ждали как «парикмахера на велике» — подстригал прямо на обочине. По пути встретил Серегу из Бурятии с гитарой, корейца Кима, молодоженов, идущих из Москвы во Владивосток шестой месяц, а перед Красноярском — тезку Дениса, с которым они проехали вместе тысячу километров, после чего задержались в городе на лишний день ради Столбов и сусликов на Татышеве.

Финальная точка — порт Находка, откуда он вернется домой самолетом. А на следующий год уже загорелся Магаданом: до Читы на мотоцикле, дальше — на велосипеде, всего-то четыре тысячи километров.