Парижские таксисты протестуют против ограничений их работы во время Олимпиады

Парижские таксисты устроили акцию протеста в центре французской столицы из-за ограничений, которым они подвергнутся во время проведения Олимпийских игр этим летом, пишет Parisien.

С 1 июля по 15 сентября на множестве автодорог будет блокирована одна полоса. Проезд по ней разрешат только аккредитованному транспорту, автобусам, спасательным службам и такси с установленными счетчиками. Такси с фиксированной оплатой проезда такой привилегии лишены.

«Они жалуются на сложную транспортную ситуацию во время проведения Игр, мы являемся частью решения этой проблемы, но вместо этого нас исключают», – заявил глава ассоциации водителей такси Франции Карим Дауд.

По его словам, власти убивают профессию.

В знак протеста колонна автомобилей на предельно малой скорости проехала от западной окраины Парижа до центра города, парализовав движение.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября французская столица примет Паралимпиаду.