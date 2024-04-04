Парк культуры и отдыха в Чехове активно подготавливают к теплому сезону

Работники проводят усиленную уборку и обновление парка культуры и отдыха, чтобы посетители смогли проводить в нем время с комфортом.

В парке культуры и отдыха г.о. Чехов занимаются усиленной уборкой территории после зимы. Чище делают пешеходные дорожки, красят урны и лавочки. Проводятся и другие виды работ, которые позволяют каждый день наблюдать, как преображается зеленая зона.

В скором времени главный парк Чехова станет еще более привлекательным для жителей и гостей округа. Для них уже начали организовывать разные мероприятия на свежем воздухе: от спортивного часа до разных фестивалей.