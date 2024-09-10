Парк «Меленки» в Павловском Посаде готовится к открытию

Местные жители смогут прогуляться здесь уже в это воскресенье, 15 сентября. Торжественная церемония открытия начнется в 12:00. Не пропустите!

Парк расположен в живописном месте — на берегу реки Клязьма. Совсем скоро он откроется и будет вновь радовать своих посетителей. А пока что готовность объекта оценивается на 90%. Основные работы здесь подошли к концу, остались только финальные этапы.

Так, к примеру, завершается асфальтирование велодорожек и тротуаров для пешеходов. Кроме того, ведутся работы по озеленению территорий парка. Выполняется монтаж всесезонной горки, павильона «Сцена» и спортивных площадок. Без внимания не остался и действующий мост, который нуждался в ремонте.

В «Меленках» установлены туалетные модули и павильон охраны, чтобы посетили чувствовали себя комфортно и безопасно. Принять малышей готова детская игровая площадка. И юные посетители парка смогу поиграть на ней уже в это воскресенье, 15 сентября!

В день открытия парка для гостей готовят насыщенную и яркую развлекательную программу. С самого утра их ждут захватывающие выступления ходулистов и ростовых кукол. Также подготовлены различные веселые игры и творческие мастер-классы.

Сама церемония открытия начнется с торжественного концерта в 12:00. На сцене выступят местные творческие коллективы. На праздник по случаю открытия приглашают всех жителей Павловского Посада!