Парк Мира в Коломне украсили топиарными фигурами

Фигуры, искусно вырезанные из зеленых экоматериалов, теперь стали единой композицией в парке Мира г.о. Коломна. Теперь, гуляя по живописному пространству, жители смогут вспомнить известную картину Шишкина и насладиться другими интересными формами.

В одном из любимых парков жителей, парке Мира, теперь можно найти украшения современного ландшафтного дизайна. Здесь разместили композицию с тремя медведями, напоминая про картину Шишкина, милую панду, огромное сердце из рук и уютный вигвам. С топиарными фигурами можно будет фотографироваться, ими можно любоваться, однако относиться к ним призвали бережно.

Чтобы зеленые скульптуры прослужили в парке как можно дольше, жителей настоятельно попросили не залазить на формы, не портить их и следить за детьми возле ландшафтных композиций.

Напомним, парк Мира открылся на 847-летие Коломны. Здесь провели масштабное благоустройство по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды». Каждый день парк ждет посетителей с 9:00 до 21:00.