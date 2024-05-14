Парк Пехорка в Балашихе стал лидером по числу посетителей в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Парк Пехорка в Балашихе стал лидером по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе, за этот период там побывали 66 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В ведомстве уточнили, что парк расположен в центре города, в нем размещены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Летом для посетителей доступны лодочная станция, также работают прокаты спортивного инвентаря. Кроме того, в парке продолжают открывать новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.