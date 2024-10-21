Парк «Победы» в Наро-Фоминске ярко отпраздновал два года со дня открытия

Праздничную программу развернули в парке «Победы» в Наро-Фоминске в честь двух лет со дня открытия после масштабной реконструкции. Событие прошло весело, активно и собрало множество жителей.

В парке развернули творческие мастер-классы, спортивные состязания, концерт молодых исполнителей студии вокала Александры Шевелевой и этап всероссийской «Вахты памяти». На событие прохожих зазывали скоморохи и музыка: атмосфера праздника была видна издалека, привлекая еще больше посетителей. Все они получали сувениры с символикой парка, в которые включили и интересные предсказания.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

Кроме того, школьники и родители организовали на празднике благотворительную ярмарку, где каждый желающий мог внести посильный вклад и помочь пострадавшим жителям Курской области.

Отметим, праздником также официально закрыли летний сезон в парке. Однако и зимой наро-фоминцам будет куда прийти и чем заняться. Как отметил директор общественного пространства Андрей Голубев, с 1 ноября здесь откроется отапливаемая веранда. На ней можно будет проводить разнообразные мероприятия, в том числе и для детей.