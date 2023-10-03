Парк Толстого в подмосковных Химках в числе самых популярных в области

Более 60 тысяч отдыхающих принял химкинский Парк имени Льва Толстого на прошлой неделе и по праву занял вторую строчку по популярности в областном рейтинг-листе.

Зона отдыха раскинулась на площади 26 гектаров. Здесь каждый найдет занятие по душе. При этом в последнее время парк заметно преображается в ходе модернизации. В химкинской городской администрации учитывают запросы от разных возрастных групп. Кому-то хотелось, чтобы появились скалодром и столы для игры в настольный теннис, а кто-то предложил установить больше лавочек, чтобы посидеть в тиши деревьев.

Как отмечает глава округа Дмитрий Волошин, в 2023 году уже модернизировано 12 гектаров территории, и этот процесс будет продолжен и в следующем году.

Напомним, в ходе стартовой очереди реконструкции в парке появились сухой фонтан с иллюминацией, новое 50-метровое колесо обозрения и другие объекты. Впереди работы по обустройству обзорной площадки, установке гамаков на пляже, возведению нескольких спортивных зон. Отметим, следить за порядком помогут камеры видеонаблюдения, которые разместят по программе «Безопасный регион».

Всего же в Химках в ближайшие четыре года обновят семь парков и пять скверов.