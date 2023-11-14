Парк в подмосковных Химках вошел в число самых посещаемых в области

Парк имени Толстого в городском округе Химки на прошедшей неделе посетило более 30 тысяч гостей. Это второй показатель в регионе.

Рейтинг-лист еженедельно составляют специалисты подмосковного Министерства благоустройства. Популярности химкинского парка во многом способствуют происходящие в нем масштабные преобразования. Так, на начальном этапе модернизации здесь обновились аллея, дорожки, игровые зоны. Установлено 50-метровое колесо обозрения, заработали сухой фонтан, скейт-парк.

Как отмечает глава Химок Дмитрий Волошин, на втором этапе модернизации большое внимание, прежде всего, будет уделено благоустройству пляжной зоны. Повсюду установят камеры системы «Безопасный регион».

Напомним, к 2027 году в Химках к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов, в том числе по губернаторскому проекту «Парки в лесу» обновят самую большую зеленую зону округа Химкинский лесопарк.