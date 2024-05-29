Парк Ветеранов благоустраивают в этом году в подмосковных Мытищах

В городском округе Мытищи проходит реализация проекта по благоустройству Парка Ветеранов. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что в этом году всего планируется провести работы по благоустройству двадцати четырех пешеходных зон и площадей. Все работы планируют завершить до конца октября.

Ожидается, что здесь обновят лавочки и урны, безопасность будут помогать обеспечивать видеокамеры. Планируется также реконструкция памятника летчице Нине Распоповой, помимо этого в парке установят памятный знак пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны мытищинцам. Уже сейчас на территории ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, фонтана, наружного освещения, монтаж малых архитектурных форм. Завершить все работы планируется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации выставки в «Новом Иерусалиме».