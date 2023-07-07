Парки городского округа Химки в этом году посетили более 3 млн. человек

С начала 2023 года на зеленых территориях городского округа Химки побывало более 3 млн. человек.

Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. При этом лидируют парки им. Л. Н. Толстого, «Экоберег» и сквер им. Марии Рубцовой.

«Летний сезон в самом разгаре, поэтому посещаемость парков и лесопарков заметно растет. За первые полгода 2023 года в наших парках побывало почти 35 млн человек», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что такие цифры говорят о популярности мест отдыха у жителей и гостей региона. В Подмосковье делают все, чтобы отдыхать и проводить время здесь было полезно и интересно.

Напомним, в парке Толстого в городском округе Химки сейчас проходит большая реконструкция при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работы завершат осенью. Уже работает колесо обозрения более 50 метров высотой, действует сухой фонтан, оснащенный интерактивной подсветкой, обустроена одна из детских площадок. Готовы веревочный парк, скалодром, площадка танцев и йоги. В планах — реконструкция входных групп и открытие скейт-парка.

Второй этап благоустройства в парке охватит пляжную зону. Кроме того, здесь сделают новые детские и спортивные зоны, смотровую площадку, поставят аттракционы и откроют кольцевой велосипедный маршрут протяженностью свыше 2 км. На территории установят камеры видеонаблюдения по областной программе «Безопасный регион».

Кроме того, уже началось обустройство Химкинского лесопарка, его площадь составляет более 130 га. Обновление пройдет по программе губернатора «Парки в лесу» в два этапа.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказывал о работе по благоустройству в ежегодном обращении.

«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет — новый парк в микрорайоне Подрезково, парк „Экоберег“ в Левобережном и зона отдыха „Два берега“ в Старых Химках. Также в 2022-м за счет частных инвестиций мы открыли парк „Лукоморье“ в Сходне», — рассказал Дмитрий Волошин.

В ближайшие годы реализуют еще несколько проектов. Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе открывается более 180 парков.