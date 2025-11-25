Парки Клиновского округа приглашают жителей на неделю бесплатных занятий и мастер-классов

С 24 по 30 ноября муниципальные парки городского округа Клин проведут серию бесплатных мероприятий. Занятия рассчитаны на разные возрастные группы.

В 13:30 24 ноября в лесопарке «Талицкий лес» запланирована зарядка. В 14:00 в павильоне пройдет мастер-класс по изготовлению открытки, а в 14:30 начнется развлекательная программа «Лесные приключения».

В парке «Березовый» в Высоковске с 12:30 до 13:00 27 ноября состоится программа «Секреты осеннего леса», включающая лекцию и мастер-класс. В 13:00 начнутся настольные игры, а в 13:30 на Центральной площади — спортивная эстафета.

Парк «Сестрорецкий» 29 ноября в Клину организует утренние активности. В 08:50 у амфитеатра пройдет коллективная зарядка, в 09:20 — развлекательная программа. С 09:00 до 09:30 состоится забег «5 верст».

В «Сестрорецком» 30 ноября запланированы мероприятия, посвященные Дню матери. В 14:30 начнется тематическая программа, в 15:00 — интерактивное занятие и творческий мастер-класс.