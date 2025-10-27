Парки Павловского Посада: гид по полезному и бесплатному отдыху в последнюю неделю октября
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Несмотря на конец октября, теплая и сухая погода в Павлово-Посадском городском округе позволяет максимально использовать возможности для активного и полезного досуга на свежем воздухе. Городские парки подготовили плотную сетку бесплатных мероприятий, фокусируясь как на детском развитии и спорте, так и на интересах взрослой аудитории, включая занятия йогой, театральные студии и общественные дискуссии.
Интересные мероприятия, рассчитанные на все возраста и разные интересы, развернутся в двух общественных пространствах Павловского Посада.
Городской парк:
• 28 октября, 15:00: Заседание Общественного совета (центральная площадка).
• 29 октября, 15:00: Творческие посиделки (рукоделие в павильоне).
• 30 октября, 10:00: Детская веселая разминка.
• 31 октября, 11:00: Игровая программа для школьников.
• 31 октября, 11:30: Разминка на свежем воздухе.
Парк «Дубрава»:
• 27 октября, 17:00: Театральный кружок для детей.
• 27 октября, 19:00: Театральная студия «Большая сцена» (для взрослых).
• 28 октября, 12:45: Практика йоги.
• 30 октября, 17:00: Театральный кружок для детей.
• 30 октября, 19:00: Театральная студия «Большая сцена» (для взрослых).
• 31 октября: Практика йоги.
• 2 ноября, 11:00: Творческие посиделки (подготовка к Новому году).
• 2 ноября, 15:00: Программа «Мы вместе!» от сообщества «ПРО-женщины».
Жителям остается лишь выбрать занятие по душе и насладиться активным отдыхом в последние теплые дни в округе.