Парки Павловского Посада: гид по полезному и бесплатному отдыху в последнюю неделю октября

Администрация Павлово-Посадского г.о.

Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]

Несмотря на конец октября, теплая и сухая погода в Павлово-Посадском городском округе позволяет максимально использовать возможности для активного и полезного досуга на свежем воздухе. Городские парки подготовили плотную сетку бесплатных мероприятий, фокусируясь как на детском развитии и спорте, так и на интересах взрослой аудитории, включая занятия йогой, театральные студии и общественные дискуссии.

Интересные мероприятия, рассчитанные на все возраста и разные интересы, развернутся в двух общественных пространствах Павловского Посада.

Городской парк:

• 28 октября, 15:00: Заседание Общественного совета (центральная площадка).

• 29 октября, 15:00: Творческие посиделки (рукоделие в павильоне).

• 30 октября, 10:00: Детская веселая разминка.

• 31 октября, 11:00: Игровая программа для школьников.

• 31 октября, 11:30: Разминка на свежем воздухе.

Парк «Дубрава»:

• 27 октября, 17:00: Театральный кружок для детей.

• 27 октября, 19:00: Театральная студия «Большая сцена» (для взрослых).

• 28 октября, 12:45: Практика йоги.

• 30 октября, 17:00: Театральный кружок для детей.

• 30 октября, 19:00: Театральная студия «Большая сцена» (для взрослых).

• 31 октября: Практика йоги.

• 2 ноября, 11:00: Творческие посиделки (подготовка к Новому году).

• 2 ноября, 15:00: Программа «Мы вместе!» от сообщества «ПРО-женщины».

Жителям остается лишь выбрать занятие по душе и насладиться активным отдыхом в последние теплые дни в округе.

