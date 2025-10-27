Парки Павловского Посада: гид по полезному и бесплатному отдыху в последнюю неделю октября

Несмотря на конец октября, теплая и сухая погода в Павлово-Посадском городском округе позволяет максимально использовать возможности для активного и полезного досуга на свежем воздухе. Городские парки подготовили плотную сетку бесплатных мероприятий, фокусируясь как на детском развитии и спорте, так и на интересах взрослой аудитории, включая занятия йогой, театральные студии и общественные дискуссии.