Парки Павловского Посада приглашают на летние развлечения и мастер-классы

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Парки Павловского Посада не перестают радовать жителей и гостей округа, представляя вниманию разнообразное и тщательно спланированное расписание событий.

19 июня в городском парке Павловского Посада приглашаем всех на занятие «Красота лета. Красота души». Начало в 12:00 в клубе парка. (0+)

20 июня – вечер хорошей музыки. В пятницу после работы, в 17:00, направляйтесь в парк, чтобы вдохновиться чудесными мелодиями и провести вечер в компании искусства. (0+)

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Активная суббота 21 июня начнется в городском парке с 9:00 до 13:00, где будет работать мобильный передвижной пункт, посвященный вопросам здоровья. (18+).

А вечером, как часть общеобластной инициативы «Город танцует в парках», на территории парка «Меленки» состоится мероприятие с участием знаменитого хореографа Егора Дружинина и его команды, которые оценят мастерство местных танцевальных коллективов. (0+)

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В парке «Дубрава» строго по расписанию проходят регулярные занятия йогой. Среди желающих заниматься становится все больше участников программы «Активное долголетие». Занятия проводятся по вторникам и пятницам в 13:00. (55+)

Также 19 июня в 19:00 в павильоне парка «Дубрава» состоится встреча на «Большой сцене». (0+)

22 июня для любителей творчества будет открыта «Мастерская рукоделия», где каждый сможет проявить свои таланты и научиться новому. (0+)

Присоединяйтесь к культурным событиям, ведите активный образ жизни и вдохновляйтесь уникальной атмосферой парков округа.