Парковка в центре Петербурга подорожает: пять популярных стоянок ждет повышение тарифов

Водителям, привыкшим оставлять машины в самом сердце Северной столицы, стоит готовиться к новым тратам. Власти Петербурга вынесли на антикоррупционную экспертизу проект распоряжения, который предполагает повышение тарифов сразу на пяти муниципальных парковках в историческом центре. Если документ вступит в силу, час стоянки в престижных локациях подорожает на треть — со 150 до 200 рублей.

Под прицел чиновников попали самые людные места, пишет РБК. В списке на повышение — городская автостоянка у Александринского театра на площади Островского, парковка на Лиговском проспекте, а также места на Греческой, Казанской и Конюшенной площадях. Именно сюда ежедневно стекаются потоки туристов и местных жителей, создавая ажиотажный спрос на парковочные карманы.

Инициатива выглядит логичным продолжением политики Смольного по регулированию трафика. Еще осенью 2025 года в городе ввели дифференцированные тарифы на уличных парковках: цена часа теперь варьируется от 100 до 360 рублей в зависимости от загруженности участка. Эксперимент, судя по отчетам, удался: количество нарушителей правил оплаты сократилось вдвое, а парковочных сессий в Центральном районе стало меньше на 20–30%. Освободившиеся места, как рапортуют власти, заняли местные жители с разрешениями.

Теперь настала очередь отдельных стоянок. Интересно, что инициатива исходит не только сверху, но и подогревается снизу. Вице-губернатор Кирилл Поляков еще в конце января апеллировал к мнению жителей центральных районов. Горожане, уставшие от нашествия чужих машин, якобы сами просят поднять цены, чтобы отсеять тех, кто любит бросать авто на весь день. На Петроградской стороне, например, активисты предлагали и вовсе задрать планку до 600 рублей в час. Пока до таких цифр далеко, но тенденция очевидна.

Ставки растут не на пустом месте. Платные парковки давно стали для бюджета города дойной коровой. Цифры говорят сами за себя: по итогам 2025 года за неправильную остановку и стоянку было выписано почти 959 тысяч постановлений. На штрафстоянки эвакуировали более 90 тысяч автомобилей. В казну города за эти нарушения упало 2,3 миллиарда рублей, еще 800 миллионов ушли в федеральный бюджет.

Таким образом, повышение тарифа на 50 рублей в час — это не просто способ разгрузить центр, но и возможность пополнить казну за счет тех, кто готов платить за удобство. Для владельцев авто категорий А и В, которые привыкли парковаться у Казанского собора или Конюшенной площади, это сигнал: либо пересаживайтесь на общественный транспорт, либо готовьте кошелек. И, судя по динамике, это далеко не последнее повышение в череде парковочных реформ Северной столицы.

Ранее сообщалось, что была найдена лазейка для оплаты парковки без связи.