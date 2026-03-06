Парковка вслепую и иллюзия габаритов: названы главные ошибки женщин за рулем

Специалисты страховой компании «Росгосстрах» изучили статистику аварий с участием женщин и пришли к выводу, что, несмотря на большую частоту ДТП, ущерб от них оказывается минимальным. Оказалось, что на долю автолюбительниц приходится 31% обращений по каско, однако объем выплат в их пользу не превышает 26%. Это говорит о том, что повреждения в основном носят косметический характер.

Аналитики компании выделили типичные промахи, которые совершают представительницы прекрасного пола на дороге. Чаще всего страховщики фиксируют неверную оценку габаритов собственного авто, трудности с прогнозированием траектории движения соседних машин, а также проблемы при парковке задним ходом или в сложных погодных условиях (например, в гололед или на грунтовке), сообщает «Лента.ру».

«Мы давно заметили, что ущерб у женщин меньше, чем у мужчин. Мужские аварии обходятся дороже из-за более рискованного поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости», — прокомментировала руководитель отдела выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова.

Именно поэтому женщинам проще обращаться за выплатой при незначительных повреждениях. К примеру, компания не требует справку от ГИБДД, если пострадала одна деталь (или две смежные, если автомобиль дороже 2,5 млн рублей).

В отличие от женских аварий, ДТП по вине мужчин отличаются серьезными последствиями. В 2025 году количество «тотальных» случаев (когда машину дешевле списать, чем чинить) у водителей-мужчин оказалось в 1,8 раза выше.

