Парковка за 46 миллионов: что за машиноместо в Москве стоит как элитная квартира

На первичном рынке Москвы зафиксирован исторический ценовой рекорд: машиноместо в строящемся клубном доме на Патриарших прудах продается почти за ₽46 миллионов. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

По его словам, самый дорогой лот площадью 23,1 квадратного метра оценивается в ₽45,6 миллиона, а средняя стоимость парковочных пространств в этом проекте класса де-люкс уже на этапе котлована достигает ₽29,3 миллиона. Ценовой диапазон стартует от ₽22,3 миллиона за 15,4 квадратных метра. Отделка паркинга выполнена из элитных натуральных материалов, а выезд организован прямо в Большой Палашевский переулок с прямым выходом на Тверскую улицу и Бульварное кольцо.

Проскурин отметил, что во всех сегментах динамика сделок с машиноместами сейчас лучше, чем с квартирами и апартаментами. Это объясняется отложенным спросом: застройщики часто выводят парковочные пространства на рынок на высоких стадиях строительной готовности, а значительную часть реализуют по договорам купли-продажи уже в готовых домах. Большинство девелоперов не запрещают покупать места клиентам без квартир в доме, и сегодня многие дольщики откладывают эту покупку до завершения ремонта. Ждать их застройщикам экономически невыгодно, поэтому существенный объем скупают инвесторы для последующей перепродажи с наценкой или сдачи в аренду.

Главный аналитик «Циан» Алексей Попов сообщил, что средняя цена машиноместа на первичном рынке Москвы составляет ₽3,8 миллиона. Разброс колоссален: от ₽468 тысяч за место в наземном паркинге эконом-класса в Новой Москве до ₽45,7 миллиона в подземном паркинге элитного жилого комплекса. Ограничения по продаже только резидентам встречаются редко, в основном в клубных домах с особыми требованиями к безопасности. По его оценке, машиноместа дорожают медленнее квартир: если жилье от начала строительства до ввода прибавляет 25–30%, то паркинги — лишь 12–15%, поскольку продаются медленнее и часто выводятся на рынок не на котловане.

Ведущий эксперт федеральной компании «Этажи» Иван Золотарев добавил, что самое дорогое из проданных в 2026 году машиномест площадью 21,6 квадратных метра ушло за ₽40,3 миллиона — также в проекте на Патриарших прудах. Средняя стоимость машиноместа в новостройках внутри МКАД выросла за год на 45%, до ₽5,3 миллиона, тогда как квартиры прибавили лишь около 22%. Такой рост цен эксперт связывает не с ажиотажным спросом, который, напротив, снизился на 50%, а с объективным удорожанием строительства.