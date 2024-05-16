Парковку на 150 машиномест откроют летом возле клинского парка «Талицкий лес»

Жители и гости Клина стали чаще посещать городской лесопарк «Талицкий лес». В ближайшее время вблизи его территории откроют большую парковку для автомобилей, что сделает место еще более востребованным и доступным.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская совместно с подрядчиками и представителями «Паркового комплекса» посетила территорию лесопарка. В ближайшее время добираться многим горожанам и гостям города к «Талицкому лесу» будет проще и удобнее. Уже нынешним летом на улице Горького начнут оборудовать парковку на 150 машиномест.

Глава Алена Сокольская осмотрела место размещения будущего паркинга, ознакомилась с дорожной картой по реализации проекта. Все документы утверждены.

Проект благоустройства «Талицкий лес» начал реализовываться в прошлом году в рамках Президентской программы формирования комфортной городской среды. В нынешнем году реализация проекта в Клину будет продолжена.

Отдыхающим будет интересно проводить в парке время в любое время года. В частности, на его территории появится детский и взрослый лыжный маршрут. В парке откроют современную детскую площадку и пункт проката. От улицы Горького до улицы 23 Октября появится облагороженная дорожно-тропиночная сеть. Планируется открытие поляны народных гуляний со сценой и всесезонных тюбинговых горок.