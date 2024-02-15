Парковочные места для инвалидов появились в Пушкино на улице Маяковского

В Городском округе Пушкинский на дворовой территории между домами № 5, № 5А и № 7 на улице Маяковского для инвалидов оборудовали парковочные места. Рядом установили специализированные знаки.

Знак синего цвета, на котором изображены белая буква «Р» и силуэт человека в инвалидной коляске, сигнализирует, что здесь могут парковать свои транспортные средства водители-инвалиды 1-й и 2-й групп.

Правило распространяется также на инвалидов 3-й группы, при условии, если на их автомобиле приклеен знак «инвалид» или же они являются маломобильными.

Парковаться под знаками могут также те водители, которые перевозят инвалидов.

Ранее дворовые автостоянки не были предназначены для парковки инвалидов. Теперь же стали появляться соответствующие знаки.

«У нас в доме четыре инвалида, в том числе мой дед, поэтому очень удобно, что теперь есть отдельная небольшая стояночка. Мы сами ее чистим от снега, не запускаем это дело», — поделилась жительница дома № 7 Алина.

Пушкинское окружное управление социальной защиты населения проводит проверки, цель которых — убедиться, что места для парковки инвалидов не занимают другие водители, не имеющие на это право.