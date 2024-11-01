Парковые пространства Балашихи готовы к зиме

«Сегодня мы провели смотр техники в «Пехорке-Лес». Проверили готовность полностью нашей Дирекции парков к зимнему периоду. Дирекция парков у нас ежегодно прирастает по территориям. Это уже большое учреждение по количеству людей и по площади. Помимо наших больших городских парков, мы также закрепляем за ними и общественные пространства, скверы и бульвары. Вся техника исправна. Замечаний никаких нет. Весь персонал укомплектован ручным инвентарем и спецодеждой. Поэтому ждем наступления зимы, опасений никаких у нас нет», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.