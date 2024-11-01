Парковые пространства Балашихи готовы к зиме
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
В парке «Пехорка-лес» прошел зимний смотр техники. В уборке территорий главных парков города будет задействовано 10 единиц специализированной техники: трактора Беларус 82.1 - 5 единиц, трактор Беларус 320- 4 единицы, мини-погрузчик АНТ1000, а также 3 газели и 7 снегоуборщиков.
«Сегодня мы провели смотр техники в «Пехорке-Лес». Проверили готовность полностью нашей Дирекции парков к зимнему периоду. Дирекция парков у нас ежегодно прирастает по территориям. Это уже большое учреждение по количеству людей и по площади. Помимо наших больших городских парков, мы также закрепляем за ними и общественные пространства, скверы и бульвары. Вся техника исправна. Замечаний никаких нет. Весь персонал укомплектован ручным инвентарем и спецодеждой. Поэтому ждем наступления зимы, опасений никаких у нас нет», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.
Также следят за порядком в парках Балашихи более 60 дворников. Для работы в зимний период их обеспечивают теплой спецодеждой и инвентарем для уборки. Для безопасности жителей дорожки общественных пространств будут обрабатывать гранитной крошкой. Для этого закуплено более 3 тысяч мешков по 25 килограмм.