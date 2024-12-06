Yonhap: рейтинг президента Южной Кореи упал до рекордно низкого уровня в 13%

Рейтинг одобрения работы южнокорейского президента Юн Сок Еля упал до рекордно низкого уровня в 13%. Это произошло после попытки ввести военное положение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Социологический опрос был проведен в Южной Корее с 3 по 5 декабря. Он дал 75% отрицательных отзывов о деятельности президента. Это самый высокий показатель негатива с 2022 года, то есть того момента, когда Юн Сок Ель пришел к власти. 19% опрошенных заявили, что дают отрицательную оценку президенту по экономическим причинам. Еще 16% считают неприемлемым введение военного положения.

Положительно деятельность главы государства оценили только 13% из тех, кто участвовал в опросе. Всего был опрошен 1001 человек, все из них были в возрасте старше 18 лет. По утверждению социологов, погрешность опроса не превышает 5%.

Ранее сообщалось, что вступил в силу договор, подписанный Россией и Северной Кореей. Он объявляет о стратегическом партнерстве двух стран и включает в себя самые обширные обязательства. В частности, в случае агрессии против одного из государств другое обязуется принять меры по немедленной помощи.