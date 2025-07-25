Шульман заочно арестовали по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента

Мещанский районный суд Москвы санкционировал заочный арест политолога Екатерины Шульман*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), передает ТАСС.

Согласно решению суда, двухмесячный срок содержания под стражей начнет исчисляться с момента задержания политолога или принудительной экстрадиции РФ.

Министерство юстиции РФ включило Шульман в реестр иностранных агентов 15 апреля 2022 года. С тех пор она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения при публикации в открытых источниках материалов без пометки о деятельности иноагента.

Помимо этого, в отношении политолога было возбуждено административное производство за участие в деятельности нежелательной организации — Берлинского центра Карнеги**, занимающегося исследованиями в области российской и евразийской политики.

Находясь за границей с начала специальной военной операции (СВО), Шульман продолжает публичную деятельность. По имеющимся данным, в настоящее время она проживает в Германии. В марте 2025 года политолог была объявлена в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

**Является структурным подразделением организации «Фонд Карнеги за Международный Мир» (решением Генеральной прокуратуры РФ от 01 июля 2024 года признана нежелательной на территории РФ).