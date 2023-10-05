Парламентарий Совета депутатов Балашихи Леонид Любимцев отправился служить в зону СВО

Мужчина принял решение отправиться в зону проведения спецоперации.

«Мысль отправиться в зону СВО пришла полгода назад, все это время взвешивал все «за» и «против». Я человек семейный, нужно было решить большое количество дел перед отправкой в зону специальной военной операции. В северном областном пункте сбора в Балашихе хорошо прошел медкомиссию и тестирование, а 2 октября подписал контракт», - рассказал Леонида Любимцев.

Поддержать и проводить коллегу собрались председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и парламентарии Олег Зверев, Александр Пашкевич, Александр Дегтяренко, Марина Жирова. Также к ним присоединилась семья Леонида Любимцева.

«В прошлом месяце Леонид сообщил, что отправится в зону СВО. Просил не отговаривать его, ведь все равно будет стоять на своем. Он упорный человек, если решил, значит будет идти до конца. Мне говорят, что я воспитала достойного сына», - объяснила мама Леонида Любимцева Людмила.

Леонид Любимцев учился в московском пограничном институте ФСБ России. На 4 курсе университета отчислился и ушел служить на срочную службу в пограничные войска на Северном Кавказе. Отмечен Знаками «Отличник пограничной службы» 2-й и 3-й степеней. Работать в местный парламент он пришел в 2015 году.

«Мы провожаем нашего коллегу Леонида Викторовича в зону СВО для защиты нашей Родины. Желаем, чтобы он вернулся домой здоровый и дальше отстаивал интересы наших избирателей», - напутствовал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Дома Леонида Любимцева остались ждать мама, жена и дочки.

Напомним, что пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Желающие вступить в ряды ВС РФ могут здесь решить сразу все вопросы, начиная от боевой подготовки, оканчивая оформлением документов и выплат.

Уточнить детали можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.