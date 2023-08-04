Парламентский замглавы МИД Японии ушел в отставку после обвинений во взяточничестве

Депутат от правящей Либерально-демократической партии Масатоси Акимото ушел с поста парламентского заместителя министра иностранных дел после того, как его заподозрили в получении взяток, сообщает Kyodo.

Сегодня утром прокуратура провела обыски в офисах Акимото. Чиновник подозревается в получении взяток в размере нескольких сотен тысяч долларов.

По версии следствия, он получил взятку за лоббирование интересов компании Japan Wind Development, занимающейся ветряной энергетикой.

Компания участвовала в государственных тендерах, но потерпела неудачу. После этого Акимото поднял в парламенте вопрос о пересмотре стандартов подобных тендеров. Акимото имеет большой авторитет в вопросах законодательства по возобновляемым видам энергии, поэтому с его подачи стандарты были изменены.