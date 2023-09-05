«Парней пеленговали украинцы»: мать бойца СВО раскрыла, как узнала о гибели сына по звонкам

Елена Долотова потеряла ребенка на передовой. По словам женщины, она чувствовала, что ее единственный сын не вернется. А после его гибели убитая горем мать стала видеть сны с его участием.

Сын Елены Алексей Войкин старался держать связь с родителями, когда был на фронте. С начала марта он ежедневно набирал маме — все в порядке, жив-здоров.

«Мы созванивались приблизительно в одно и то же время. Разговор длился буквально две минуты, долгие беседы было нельзя вести, потому что парней пеленговали украинцы. Но каждый раз он нас успокаивал, что все в норме. А когда 22-го марта сын не позвонил, уже, конечно, я поняла, что что-то случилось», — делится Долотова.

Родным сообщили о гибели Леши 28-го марта. Военком приехал к матери с похоронкой и заявил, что Войкин пал смертью храбрых.

«Ребята погибли 22-го числа, а спустя три дня их сослуживцев вывели оттуда на перегруппировку. Это было связало с тем, что на тех позициях было очень много погибших. Бойцы попали под сильный обстрел. А уже 30-го марта российская армия вновь пошла обратно», — рассказывает Елена.

После похорон Алексея наша собеседница долго не могла спать. А уже месяца через три сын стал ей сниться.

«Он приходил и успокаивал так, как делал это при жизни: «Все хорошо, не переживайте, я живой». Дочкам моим Леша тоже снился и говорил, что с ним все нормально», — заметила Елена, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, как погиб Алексей Войкин, мы писали ранее.