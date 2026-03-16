Партия «Единая Россия» дала старт новому сезону проекта «ПолитСтарт» в Подмосковье. Он стартует 16 марта. Зарегистрироваться на участие можно здесь .

«ПолитСтарт» является федеральным кадровым проектом «Единой России». Он помогает начинающим политикам подготовиться к участию в избирательных кампаниях.

В Подмосковье куратором проекта выступит депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что с 2018 года в области депутатами разных уровней стали более 300 участников проекта.

Участником проекта могут стать совершеннолетние граждане РФ при отсутствии судимостей, второго гражданства и членства в других политических партиях. Особое внимание будет уделено участникам и ветеранам СВО.

В этом году в регионе проект будет работать с теми, кто планирует стать депутатом Мособлдумы или муниципальных советов в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне. Обучение стартует в апреле. Это будут очные встречи и онлайн-занятия. Наставниками и экспертами проекта станут депутаты, главы округов, медиаменеджеры, известные политики.

«Мы расскажем участникам, как правильно планировать работу в ходе избирательной кампании, выстраивать личный образ, работать со СМИ и в соцсетях и о многом другом. Наставники поделятся своим опытом и лучшими практиками, помогут участникам получить навыки, важные для их дальнейшей работы, - рассказал Толмачев.

Он добавил, что Подмосковье традиционно остается лидером проекта по количеству регистраций, числу подготовленных кандидатов и политконсультантов, а также победителей предварительного голосования и впоследствии — депутатов.