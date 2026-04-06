Партия «Единая Россия» начала сбор наказов жителей Подмосковья в новую Народную программу. Приемные партии принимают предложения граждан в 53 округах региона.

Также направить инициативу можно онлайн, в рамках встречи с кандидатом предварительного голосования или через общественную приемную, отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Олег Рожнов.

«С сегодняшнего дня во всех отделениях партии в Подмосковье начали работать пункты сбора предложений в новую Народную программу. Можно по дороге с работы или во время прогулки с ребенком и зайти оставить свой наказ. А наша задача — обеспечить решение вопросов», — сказал он.

Жители Подмосковья уже начали делиться предложениями. К примеру, Надежда Филина из Красногорска предложила создавать больше велодорожек, а также площадки для танцев и игры в петанк. Также она предлагает штрафовать владельцев, не убирающих за своими животными.

В Щелково местная жительница, мать троих детей Оксана Коновалова призвала провести капремонт в корпусе лицея № 7. В Люберцах участник СВО Дмитрий Осипов представил несколько инициатив о строительстве культурно‑досугового объекта в Октябрьском и создании Молодежного центра в Люберцах.

«Молодежи нужно нормальное место для общения, где можно заниматься, развиваться, обмениваться идеями», — подчеркнул он.

На федеральном уровне для работы над документом был создан экспертный совет. В его состав вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ведущих российских СМИ, промышленных предприятий и общественных объединений.