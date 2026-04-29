Партия «Единая Россия» продлила срок регистрации кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. Это связано с большим числом кандидатов.

«Конкурс превысил девять человек на место. От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает», — сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

По словам секретаря подмосковного отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в регионе на предварительное голосование подали документы 845 человек.

«Из этого числа только 20% кандидатов — действующие депутаты. Что касается нашей особой категории — участников СВО, то подали документы 55 человек. В их числе первая женщина на СВО, награжденная президентом Звездой Героя, Людмила Болилая», — рассказал он.

Брынцалов напомнил, что в этом году предварительное голосование будет проходить полностью онлайн. В качестве избирателей на предварительное голосование зарегистрировались более 410 тыс. жителей. Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая.