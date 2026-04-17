Партия «Единая Россия» проведет субботники на территориях воинских мемориалов Подмосковья

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» проведет субботники на территориях мемориалов Воинской славы. В мероприятиях примут участие представители партии, «Молодой Гвардии» и жители округов.

Субботники пройдут 18 апреля. В их рамках приведут в порядок не только центральные мемориалы и братские захоронения, но и памятные места вдали от населенных пунктов.

«В этом году в большой уборке примут участие не только активисты и молодежь, но и наши герои — участники СВО и ветераны боевых действий. Субботник — это добрая традиция, объединяющая соседей. Поэтому приглашаю всех жителей провести вместе несколько часов и привести в порядок наши памятные места», — сказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

В Балашихе субботник пройдет на территориях мемориального комплекса «Воинам землякам за Родину жизнь отдавшим», «Братской могилы» и памятника «Вечная память павшим воинам 1941–1945». В Серпухове приведут в порядок памятные места, придомовые территории и дома семей ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО.

В прошлом году в регионе организовали свыше 740 подобных площадок. В общей сложности в областном субботнике приняли участие несколько тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в регионе.