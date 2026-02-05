Партия «Единая Россия» расскажет об итогах народной программы в Подмосковье за пять лет

Партия «Единая Россия» расскажет об итогах реализации народной программы в Подмосковье за пять лет. Важность этого отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках расширенного заседания фракции.

«Это принципиальный момент и принципиальная позиция партии, потому что „Единая Россия“ отвечает за обязательства и обещания, которые на себя берет. Поэтому сейчас, спустя пять лет работы, нам есть о чем отчитаться перед людьми», — сказал он.

Брынцалов напомнил, что в основе народной программы лежат запросы жителей. При ее формировании в Подмосковье провели более 27 тыс. встреч с жителями, собрали свыше 780 тыс. наказов. Из них выполнили порядка 90%.

В ближайшие месяцы депутаты «Единой России» проведут встречи с жителями и коллективами предприятий, в ходе которых расскажут им результатах проведенной работы. Также состоятся тематические отчеты-форумы по отдельным направлениям программы. В их рамках представители власти, эксперты и жители смогут вместе обсудить итоги реализации программы и обозначить планы работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы за 2025 год и обозначил планы по развитию области в 2026-м.