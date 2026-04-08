Партия «Единая Россия» запустила образовательный курс для тех, кто впервые участвует в выборах

Партия «Единая Россия» дала старт образовательному курсу для тех, кто впервые участвует в выборах — «ПолитСтарт». В нем принимают участие уже более 250 жителей Подмосковья.

По словам координатора проекта в Подмосковье, депутата Госдумы Александра Толмачева, в личных кабинетах участников уже появилась возможность онлайн-прохождения курса.

«Впереди очные образовательные встречи — их будет четыре, они пройдут в Коломне, Химках, Лобне, Пушкино. В этих округах осенью планируются выборы в местные Советы депутатов, поэтому определили в качестве площадки для занятий именно их», — отметил он.

Депутат сообщил, что в рамках проекта участники смогут очно пообщаться с политическими консультантами, медиаменеджерами, электоральными юристами, политиками.

«Образовательный блок включает в себя теоретический и практический модули. Участники смогут попробовать свои силы как индивидуально, так и в команде — во время деловых игр, мастер-классов, практикумов, дебатов. Это позволит закрепить знания», — рассказал он.

Основной образовательный блок завершится в конце апреля. После этого участники проекта будут распределены между наставниками.

Проект «ПолитСтарт» реализуется с 2018 года. За это время депутатами разных уровней в Подмосковье стали более 300 человек, окончивших обучение в его рамках.