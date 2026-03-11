Партия «Единая Россия» запустила регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании. Она проводится на портале PG.ER.RU ﻿до 30 апреля включительно.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, участников предварительного голосования ждет серьезная конкуренция и внимательная работа с людьми.

«Мы остаемся единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе, опираясь на мнение жителей регионов. „Единая Россия“ не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними», — сказал он.

С момента выдвижения каждый кандидат может приступать к агитационной работе. По словам Якушева, каждый потенциальный кандидат от партии проводит большое количество встреч с жителями, в ходе которых люди рассказывают о самых актуальных для них проблемах и делятся предложениями.

«И все это — не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы», — подчеркнул он.

Список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам процедуры партия утвердит на Съезде в июне.

Руководитель исполкома «Единой России» в Московской области Денис Перепелицын отметил, что жители Подмосковья активно участвуют в предварительном голосовании.

«Каждый житель Подмосковья может ознакомиться с претендентами задолго до выборов, а также предложить свою кандидатуру. Это обеспечивает и прозрачность процедур, и качественный отбор в соответствии с запросами избирателей. Партия выстраивает работу таким образом, чтобы жители были максимально вовлечены в политические процессы: от подбора кандидатур до формирования Народной программы и контроля за ее реализацией», — сказал он.

С 20 апреля по 29 мая все желающие смогут зарегистрироваться на голосование в качестве избирателей через «Госуслуги». Процедура пройдет онлайн с 25 по 31 мая.

В Подмосковье ранее утвердили состав оргкомитета предварительного голосования. Его председателем стал секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В состав оргкомитета вошли 23 человека.