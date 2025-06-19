Партия Трампа раскололась из-за обострения на Ближнем Востоке

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT указал на то, что политический раскол в Республиканской партии США достиг нового уровня на фоне дискуссий о возможном вступлении страны в конфликт с Ираном.

Партия, по словам эксперта, разделилась на два лагеря: «ястребов» во главе с сенаторами Линдси Грэмом и Тедом Крузом, призывающими к бомбардировкам Ирана, и изоляционистов, включая Такера Карлсона и вице-президента Джей Ди Вэнса, выступающих за невмешательство.

Позиция изоляционистов находит больше поддержки среди американцев. Согласно последним опросам, лишь 15-20% граждан готовы к войне с Ираном, тогда как более 60% выступают против такого сценария. Эти цифры могут стать решающим фактором для Дональда Трампа, которому предстоит сделать выбор между радикальными соратниками и электоральными предпочтениями.

Как подчеркивает Дудаков, ястребиная риторика рискует обернуться для республиканцев поражением на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

Республиканцы видят в Иране угрозу, требующую немедленного вмешательства, другие напоминают о необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах США. Этот раскол может определить не только исход ближайших выборов, но и будущее внешнеполитического курса страны, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прокомментировал ирано-израильский конфликт.