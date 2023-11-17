Партию бронежилетов для бойцов СВО передали общественники в Серпухове

В Серпухове активисты движения «Здоровое Отечество» передали в пункт сбора гумпомощи для бойцов СВО партию бронежилетов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.

О том, что военнослужащим требуются дополнительные бронежилеты, руководитель муниципалитета узнал в ходе встречи с женами бойцов в поселке Пролетарский.

«Важно, когда необходимая помощь приходит быстро.Благодарю активистов движения «Здоровое Отечество» за оперативную помощь, заботу о бойцах и вклад в нашу общую победу», – сказал Никитенко.

Он отметил, что собранная амуниция будет оперативно передана в зону спецоперации.

Глава Серпухова также напомнил, что в городе работает несколько пунктов приема гуманитарной помощи. Необходимые для участников СВО вещи неравнодушные граждане могут принести в Серпуховское информационное агентство, общественную приемную ЕР и в Единый центр поддержки военнослужащих и членов их семей.