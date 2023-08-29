Партнерские роды являются самыми популярными в Подмосковье

Партнерские роды являются самым популярным видом родов в Подмосковье. Как говорится в сообщении областного Минздрава, они составляют около 25% от общего числа родов в регионе.

«Беременность – особенный период в жизни женщины и для многих в момент родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека», - отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.

При этом в перинатальных центрах и роддомах области практикуются все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы.

В области был разработан специальный сайт для беременных женщин «Стань мамой в Подмосковье», где представлена полная информация о системе родовспоможения в регионе.