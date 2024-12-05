«Парту Героя» открыли в образовательном комплексе Зеленоградского

Торжественное мероприятие приурочили памяти участника спецоперации Максима Попова, в чью честь открыли «Парту Героя». Боец погиб во время выполнения боевого задания 23 марта 2024 года. Он посмертно награжден орденом мужества.

В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский Екатерина Потемкина и Александр Бушев и уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Людмила Гастило. Школьникам рассказали о героизме участника спецоперации, который сражался за мирную жизнь россиян. На мультемедийной доске демонстрировали его фото. Глаза учеников выдавали их чувства — они испытывали уважение к герою.

Традиционно за парту сели те ребята, кто проявляет активность в учебе и школьной жизни.