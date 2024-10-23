«Парту Героя» открыли в техникуме г.о. Чехов в честь бывшего студента Шукаева

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта партии «Единая Россия». Дмитрий Шукаев ушел на фронт осенью 2022 года. Заместитель главы округа Денис Разуваев, председатель Совета депутатов Галина Козина, замдиректор учебного заведения, преподаватели и однокурсники собрались на церемонии, чтобы почтить память погибшего участника спецоперации.

Дмитрий после окончания техникума получил квалификацию электромонтера. В учебном заведении его запомнили активным и отзывчивым. Дмитрий прошел срочную службу в армии, после чего работал на различных предприятиях муниципалитета. Получив повестку, решил пойти защищать Отчизну.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

«Когда была объявлена мобилизация, все это обсудили. Он сказал, что, конечно, хочется где-то на своей земле воевать, если вдруг призовут. Но потом, там такие же дети, как Соня с Лерой, если мне принесут повестку, я пойду. Поэтому, когда ее принесли, у нас не было даже разговоров, чтобы никуда не идти. Он собрался на утро и пошел», — отметила мама погибшего бойца Юлия Гвоздицкая.

Дмитрий Шукаев посмертно награжден орденом Мужества. Защитник каждый раз проявил отвагу и героизм во время выполнения боевых задач. Вскоре «Парту Героя» установят в одном из кабинетов техникума. Сидеть за партой получат возможность те студенты, которые демонстрируют высокие достижения в учебной деятельности.