«Парту Героя» в честь выпускника, погибшего на СВО, открыли в Микулинской гимназии в Лотошино

В здании Микулинской гимназии в деревне Введенское в городском округе Лотошино торжественно открыли «Парту Героя» в честь выпускника этого общеобразовательного учреждения Артемия Кедрова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что в стенах школы собрались ученики, педагоги, представители администрации и общественных организаций, юнармейцы, а также мама и сестра героя. Известно, что после начала СВО Артемий вступил в ряды бойцов «Вагнера» и воевал в Луганской народной республике в качестве штурмовика. 5 апреля 2022 года при выполнении очередного задания под городом Попасная Артемий погиб. Награжден орденом Мужества посмертно, медалью «За взятие Попасной», наградами ЧВК «Вагнер».

Сестра героя Екатерина Кедрова отметила, что ей и матери Артемия очень важно, что подвиг их брата и сына не забыт, что память о нем жива.