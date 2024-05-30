«Парту Героя» в честь выпускника, погибшего на СВО, открыли в Микулинской гимназии в Лотошино
Фото: [Владимир Останин]
В здании Микулинской гимназии в деревне Введенское в городском округе Лотошино торжественно открыли «Парту Героя» в честь выпускника этого общеобразовательного учреждения Артемия Кедрова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.
Отмечается, что в стенах школы собрались ученики, педагоги, представители администрации и общественных организаций, юнармейцы, а также мама и сестра героя. Известно, что после начала СВО Артемий вступил в ряды бойцов «Вагнера» и воевал в Луганской народной республике в качестве штурмовика. 5 апреля 2022 года при выполнении очередного задания под городом Попасная Артемий погиб. Награжден орденом Мужества посмертно, медалью «За взятие Попасной», наградами ЧВК «Вагнер».
Сестра героя Екатерина Кедрова отметила, что ей и матери Артемия очень важно, что подвиг их брата и сына не забыт, что память о нем жива.
«Очень сложно сегодня сдержать слезы, для нас очень важно, что Артемия помнят и любят в его родной школе, что теперь он пример для подражания для молодых ребят, что он отдал свою жизнь за нас всех — за страну и людей, которым нужна была помощь там, на Донбассе», — рассказала Кедрова.