Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики уверен, что залогом всеобщей победы можно назвать только сплоченность с президентом России, Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС

Леонид Пасечник обратился к тем, кто может быть искушен на выполнение преступных приказов, и призвал их не совершать подобных действий против российского народа. По его словам, единоначалие и порядок являются ключевыми факторами в обеспечении успеха страны как на фронте, так и в тылу.

Врио главы ЛНР убеждает каждого в том, что только сплоченная Россия может преодолеть любые сложности и вызовы. Также он считает, что подобным образом удастся обеспечить мир и благополучие в стране. Свои слова Пасечник опубликовал в социальных сетях.