Пасха-2025 в Кашире: места для освящения куличей и пасхальных служб

В воскресенье, 20 апреля 2025 года, православные христиане торжественно отметят Пасху — один из самых значимых религиозных праздников. В этот светлый день в храмах Каширского городского округа пройдут пасхальные службы, которые начнутся в ночь с 19 на 20 апреля и продолжатся утром 20 апреля.

19 апреля наступит Страстная суббота, завершающий день Великого поста и канун Пасхи. В этот день верующие стремятся посетить церковные службы.

Празднование Пасхи Христовой — это время, когда христиане вспоминают и прославляют Воскресение Иисуса Христа, победившего смерть и ад и подарившего всем людям надежду на вечную жизнь и блаженство. Традиционными атрибутами Пасхи являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Жители Каширы смогут освятить эти угощения в храмах округа как 19, так и 20 апреля.

Чтобы облегчить выбор места празднования, на инфографике представлена подробная информация о пасхальных мероприятиях, проходящих в Кашире.