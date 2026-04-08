Пасха-2026: игумен Варнава объяснил, почему на кладбище в Светлую седмицу ходить не стоит

Наместник Димитриевского мужского монастыря игумен Варнава (Соколов) в преддверии Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, обратился к верующим с разъяснениями о том, как правильно провести последние дни Страстной седмицы и встретить Воскресение Христово, не растеряв духовную радость за мирской суетой, пишет oren.aif.ru .

По словам священнослужителя, подготовку к празднику лучше начинать заблаговременно, уже с понедельника. Домашние хлопоты — уборку, стирку, разбор вещей и даже выпечку куличей — следует постараться завершить до Чистого четверга. Сам же четверг, подчеркнул игумен, предназначен не просто для наведения внешнего лоска, но для осмысленного очищения жилища в неразрывной связи с очищением собственной души.

Особое предостережение от наместника касается Страстной Пятницы. Он напомнил, что этот день не приемлет никаких мирских забот, работы по дому или на земле, а также косметических процедур. Все внимание верующего должно быть сосредоточено на молитве и воспоминаниях о страданиях Спасителя. Великая Суббота, в свою очередь, отводится для освящения приготовленных угощений и украшения дома к торжеству.

Игумен Варнава описал Страстную седмицу и Пасху как сжатую модель всей духовной жизни христианина. По его глубокому убеждению, степень пасхальной радости напрямую зависит от того, насколько человек сумел в предшествующие дни оставить земные попечения и погрузиться в скорбь Христову. Он отметил, что, хотя постичь в полной мере пережитое Господом невозможно, искренняя молитва и понуждение себя к духовным делам позволяют ощутить частицу этой скорби, а затем — и подлинное ликование Воскресения.

Говоря о самом празднике, игумен призвал избегать излишеств при разговении, чтобы телесное утешение не затмило радость духовную. Источником последней, подчеркнул он, служат молитва, посещение храма и поздравление близких. На Светлой седмице, когда пост ослабляется и нет строгого воздержания перед причастием, священнослужитель посоветовал как можно чаще участвовать в богослужениях, крестных ходах и приступать к таинствам.

Коснулся наместник и вопроса поминовения усопших. Он напомнил, что Пасха — это торжество жизни над смертью, а потому посещение кладбищ в течение всей Светлой недели не благословляется. В храмах в эти дни не служат панихиды, однако молитва за усопших в частном порядке — дома, словами Пасхального канона или своими собственными, — не возбраняется и даже приветствуется. Для поминовения на кладбище церковный устав отводит особый день — Радоницу.