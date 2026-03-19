Пасха 2026 отменяется: храм Гроба Господня закрыт для паломников впервые в истории

Главная святыня христианского мира остается недоступной для верующих. Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт для паломников и проведения литургий с 28 февраля. Причиной стали военные действия между Израилем и Ираном, пишет КП.

Ситуация является беспрецедентной: даже в разгар пандемии коронавируса, когда базилику на два месяца закрыли для посещения, немногочисленные священники могли совершать там службы. Сейчас доступ прекращен полностью. Из-за этого Иерусалимский патриархат впервые провел праздничное богослужение в честь Торжества православия не в храме, а в церкви святых Константина и Елены.

Закрытие пришлось на Великий пост — время, когда тысячи верующих традиционно стекаются в Иерусалим, чтобы пройти путем Христа на Голгофу. Представители трех общин, управляющих храмом (греко-православной, армянской и римско-католической), серьезно обеспокоены нарушением многовековых традиций.

Под вопросом остается проведение богослужений на Страстной неделе и в саму Пасху. Среди священнослужителей ходят слухи, что базилика может оставаться закрытой до окончания всего ближневосточного конфликта. Исполнительный директор Латинского патриархата Сами эль-Юсеф сообщил, что церковные лидеры намерены встретиться с полицией и настаивать на разрешении хотя бы ограниченных пасхальных торжеств по примеру ковидных ограничений.

Обстановка остается напряженной: 12 марта обломки иранской ракеты упали в районе Старого города в непосредственной близости от святыни, ранив одного человека. Последний раз столь длительный перерыв в богослужениях фиксировался более тысячи лет назад — с 1009 по 1020 год, после разрушения храма халифом аль-Хакимом.