Пасха 2026 в Подмосковье: ассортимент и объемы выпечки

В преддверии празднования православной Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля, подмосковные производители развернули масштабную кампанию по выпуску праздничной выпечки. Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продоводствия Московской области, к светлому Воскресению Христову в регионе испекут более полутора миллионов куличей, передает портал REGIONS .

Одним из флагманов по производству пасхальной продукции выступает «Рузский хлебозавод». На предприятии планируют выпустить свыше 40 тонн куличей. Помимо традиционной выпечки завод удивит покупателей оригинальным морковным кексом с воздушным маршмеллоу.

Масштабную кампанию также развернул холдинг «Коломенский», где к празднику испекут около миллиона куличей. Как сообщили в пресс-службе министерства, производственному циклу предшествовал торжественный молебен, который провели священнослужители. Батюшки окропили производственные линии святой водой, благословляя пекарей на начало важного дела.

Всего в Московской области действует свыше 65 предприятий, занимающихся выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий. Среди них — «Эко-меню» (бренд «У Палыча»), которое порадует покупателей как классическими куличами, так и изделиями с кремовыми начинками, а также «Серпуховхлеб», выпускающий традиционные куличи с сахарной глазурью и кондитерскими украшениями.