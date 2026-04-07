Пасха 2026 в Подмосковье: ассортимент и объемы выпечки
REGIONS: более 1,5 млн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе
В преддверии празднования православной Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля, подмосковные производители развернули масштабную кампанию по выпуску праздничной выпечки. Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продоводствия Московской области, к светлому Воскресению Христову в регионе испекут более полутора миллионов куличей, передает портал REGIONS.
Одним из флагманов по производству пасхальной продукции выступает «Рузский хлебозавод». На предприятии планируют выпустить свыше 40 тонн куличей. Помимо традиционной выпечки завод удивит покупателей оригинальным морковным кексом с воздушным маршмеллоу.
Масштабную кампанию также развернул холдинг «Коломенский», где к празднику испекут около миллиона куличей. Как сообщили в пресс-службе министерства, производственному циклу предшествовал торжественный молебен, который провели священнослужители. Батюшки окропили производственные линии святой водой, благословляя пекарей на начало важного дела.
Всего в Московской области действует свыше 65 предприятий, занимающихся выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий. Среди них — «Эко-меню» (бренд «У Палыча»), которое порадует покупателей как классическими куличами, так и изделиями с кремовыми начинками, а также «Серпуховхлеб», выпускающий традиционные куличи с сахарной глазурью и кондитерскими украшениями.