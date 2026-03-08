Пасха будет холодной: что можно и нельзя делать 9 марта в обретение главы Иоанна Предтечи

Православные верующие вспоминают чудесную историю обретения честной главы пророка Иоанна Крестителя. В народном календаре этот день называют Обретеньем и связывают с прилетом птиц и скорым наступлением весны, пишет aif.ru.

В понедельник 9 марта 2026 года церковь совершает память первого и второго обретения честной главы Иоанна Предтечи. Это пятнадцатый день Великого поста, когда верующие продолжают путь духовного воздержания. История святыни полна драматизма и чудесных событий.

После усекновения главы пророка по приказу царя Ирода тело Иоанна погребли ученики в Севастии. Однако Иродиада, опасаясь воскресения праведника, закопала его голову в нечистом месте. Благочестивая Иоанна, жена домоправителя Хузы, тайно перенесла святыню на Елеонскую гору и захоронила там.

Первое обретение случилось в IV столетии. Один вельможа, возводя храм на Елеонской горе, наткнулся на зарытый сосуд с главой Крестителя. Перед кончиной он вновь скрыл святыню, опасаясь ее поругания. Позже двум инокам, прибывшим в Иерусалим на поклонение, дважды явился сам Иоанн Предтеча. Он указал место своего погребения. Монахи обрели честную главу и отправились в обратный путь, доверив нести драгоценную ношу бедному горшечнику. Тому во сне явился пророк и повелел бежать вместе с мешком. Горшечник хранил святыню дома, а перед смертью запечатал ее в сосуд и передал сестре.

Так глава переходила от одних благочестивых христиан к другим, пока не оказалась у священника Евстафия, тайного арианина. Он использовал святыню для распространения ереси. Когда обман раскрылся, Евстафий бежал, закопав главу в пещере близ сирийского города Емессы. В пещере со временем возник монастырь. В 452 году настоятелю обители архимандриту Маркеллу в видении явился Иоанн Креститель и указал точное место. Это событие стали именовать вторым обретением. Позже святыню перенесли в Константинополь.

Третье обретение произошло около 850 года. В годы иконоборческих гонений главу скрыли в земле близ Коман. После восстановления иконопочитания патриарху Игнатию в молитве открылось место тайника. Туда снарядили посольство, и святыня была обретена вновь. Сегодня часть честной главы покоится на Афоне.

В народном календаре 9 марта зовется Обретеньем или Ивановым днем. Считалось, что в эту дату птицы обретают гнезда, а весна вступает в свои права.

Что можно и нужно делать 9 марта 2026

На Руси в этот день было принято чинить старые скворечники и мастерить новые, помогая пернатым с жильем. Существовало поверье: увидеть аиста или жаворонка — к счастью. Люди примечали погоду, поскольку день считался индикатором того, какими будут Пасха и апрель.

Что нельзя делать 9 марта 2026

Женщинам запрещалось развешивать белье на улице, чтобы не спугнуть ищущих место для гнезда птиц. Прогонять пернатых от дома считалось плохой приметой, сулящей затяжную весну. Оставлять скворечники в неотремонтированном виде — к бедности и хозяйственным неудачам.

Приметы погоды на 9 марта 2026

Снежный день предвещает снежный апрель и холодную Пасху. Сухая погода — к дождю на Пасху. Тепло 9 марта сулит теплый апрель. Щебет синиц обещает скорое потепление, а стук дятла в лесу — затяжную весну. Если птицы вьют гнезда с южной стороны, лето будет прохладным. Своевременный прилет жаворонков и аистов — к обильному урожаю хлеба. Ясный день — к хорошей погоде на Пасху. Увидеть грача, вернувшегося из теплых стран, — к счастливому году.