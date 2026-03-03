Пасха наступит раньше: стали известны даты православных праздников весной 2026

Весной 2026 года верующих ждет ранняя Пасха и череда важных церковных дат. Богословы определили расписание торжеств: от Лазаревой субботы до Троицы, обратив особое внимание на совпадение Благовещения с периодом Страстной седмицы, пишет Царьград .

Весной 2026 года православные христиане встретят Пасху раньше обычного календарного срока. Согласно церковному уставу, Светлое Христово Воскресение наступит 12 апреля, что автоматически определяет даты всех остальных переходящих праздников, привязанных к пасхальному циклу.

Подготовка к главному торжеству начнется задолго до него. Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Кульминационными точками перед Пасхой станут Лазарева суббота, которая выпадает на 4 апреля, и Вход Господень в Иерусалим, известный в народе как Вербное воскресенье, — его будут отмечать 5 апреля.

Особое внимание богословы обращают на уникальное календарное событие. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, ежегодно отмечаемый 7 апреля, в 2026 году приходится на дни Страстной недели. Это самый скорбный и строгий период в церковном году. Подобное совпадение накладывает существенный отпечаток на устав богослужений и традиции проведения великого двунадесятого праздника.

Завершит череду весенних торжеств День Святой Троицы (Пятидесятница), который в 2026 году верующие встретят 31 мая. Накануне, 30 мая, церковь установила Троицкую родительскую субботу — особый день всеобщего поминовения усопших. Сразу после праздника начнется сплошная седмица, в течение которой отменяются посты в среду и пятницу.