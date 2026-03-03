Пасха наступит раньше: стали известны даты православных праздников весной 2026
Царьград: названы даты главных православных праздников весной 2026 года
Фото: [Пасха в Николо-Угрешском монастыре города Дзержинский/Медиасток.рф]
Весной 2026 года верующих ждет ранняя Пасха и череда важных церковных дат. Богословы определили расписание торжеств: от Лазаревой субботы до Троицы, обратив особое внимание на совпадение Благовещения с периодом Страстной седмицы, пишет Царьград.
Весной 2026 года православные христиане встретят Пасху раньше обычного календарного срока. Согласно церковному уставу, Светлое Христово Воскресение наступит 12 апреля, что автоматически определяет даты всех остальных переходящих праздников, привязанных к пасхальному циклу.
Подготовка к главному торжеству начнется задолго до него. Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Кульминационными точками перед Пасхой станут Лазарева суббота, которая выпадает на 4 апреля, и Вход Господень в Иерусалим, известный в народе как Вербное воскресенье, — его будут отмечать 5 апреля.
Особое внимание богословы обращают на уникальное календарное событие. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, ежегодно отмечаемый 7 апреля, в 2026 году приходится на дни Страстной недели. Это самый скорбный и строгий период в церковном году. Подобное совпадение накладывает существенный отпечаток на устав богослужений и традиции проведения великого двунадесятого праздника.
Завершит череду весенних торжеств День Святой Троицы (Пятидесятница), который в 2026 году верующие встретят 31 мая. Накануне, 30 мая, церковь установила Троицкую родительскую субботу — особый день всеобщего поминовения усопших. Сразу после праздника начнется сплошная седмица, в течение которой отменяются посты в среду и пятницу.