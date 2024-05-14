«Пасхальные встречи в Клину» состоятся в музее-заповеднике П.И. Чайковского

Традиционная добрая акция пройдет 17 мая в Клину для детей с ОВЗ. Мероприятие уже не первый год проводит «Газпром трансгаз Москва», которая поддерживает музей-заповедник П.И. Чайковского и его юных зрителей, опекаемых газовой компанией.

В этом году Дом-музей посетят юные зрители из Берсеневской общеобразовательной школы-интерната для детей с ОВЗ из Солнечногорска. Ребят привезут на праздник музыки, где покажут насыщенную концертную программу. Дети с ограниченными возможностями смогут насладиться русскими и мировыми композициями одного из самых известных оркестров мира, которым руководит талантливый заслуженный артист РФ Сергей Дурыгин. Речь про Симфонический оркестр Министерства обороны РФ, который можно легко назвать достоянием страны. Коллектив входит в состав Центрального военного оркестра ведомства. В 2027 году он отметит свой 100-летний юбилей.

«Газпром трансгаз Москва» оказывает поддержку музею-заповеднику в Клину с 2014 года. Компания способствует сохранению культурного наследия великого композитора Петра Чайковского, а также ежегодно устраивает благотворительные вечера для детей из детских домов и школ-интернатов. Благодаря этому опекаемые компанией юные жители приобщаются к культуре и творчеству известных творцов.